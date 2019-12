Magia di Natale nell’aria! Ecco il dicembre delle pro loco padovane

27 Novembre 2019

Il periodo più luminoso dell’anno è finalmente arrivato! Le feste natalizie stanno arrivando e noi le aspettiamo assieme a voi con gli appuntamenti di dicembre delle Pro Loco Padovane!

Dal primo weekend del mese molti sono gli eventi enogastronomici legati alla tradizione che si svolgeranno a: Polverara con la Fiera della Gallina Padovana, a Pontelongo con il “Festival della Dolcezza e il Festival del circo contemporaneo”, a Pernumia con la Festa del Porseo, a Tombolo con la tradizione festa del Lesso, mentre “Gusta l’inverno” a Piombino Dese ci porta alla scoperta sapori di stagione.

Non mancheranno i mercatini natalizi e l’accensione dell’Albero di Natale in molte località: Limena, Montemerlo di Cervarese Santa Croce, Codevigo, Piove di Sacco, Camazzole di Carmignano di Brenta, Cittadella, Tombolo, Borgoricco, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Arzergrande, Cadoneghe, Albignasego, Vigodarzere, Piazzola sul Brenta, Legnaro e Camposampiero.

Tutti travestiti da Babbo Natale per le simpatiche marce podistiche non competitive a spasso per le località di Pontelongo, Camposampiero e Sant’Elena!

Dicembre è tempo di ritrovo tra gli affetti più cari e mantenere vive le tradizioni popolari e per le pro loco padovane vuol dire “Strada dei Presepi”: arrivata alla sua 15.ma edizione e portata avanti con passione dalle pro loco, è oramai un appuntamento fisso del Natale.

Ad accompagnarci nel periodo delle feste i numerosi concerti dedicati alle canzoni natalizie, organizzati dalla pro loco di Cadoneghe, Piove di Sacco, Camazzole di Carmignano di Brenta e le tradizionali cene sociali e di fine anno di Sant’Urbano e Granze.

Spazio anche ai mercatini di antiquariato a Piazzola sul Brenta, Limena e Borgoricco e Piove di Sacco.

Infine, per chi ama la cultura e il teatro non mancheranno gli spettacoli e le commedie in dialetto veneto a Massanzago, Baone e Galzignano Terme.

Scoprili tutti qui e trascorri le tue feste con noi!

(Proloco Padova)