Corso di formazione provinciale: privacy e port-up SIAE

25 Novembre 2019

Lunedì 2 dicembre a Camposampiero si terrà il corso di formazione provinciale dedicato alle Pro Loco Padovane.

Dalle ore 20:00, presso villa Querini, sede del Comitato Provinciale Unpli Padova, in via Cordenons 17.

In collaborazione con il Comitato regionale UNPLI VENETO è stato organizzato il corso che tratterà di “Privacy e Port-Up SIAE, un sistema online per le Pro Loco”.

Presenti durante la serata l’avv. Davide Cester e il cav. Rino Furlan

La serata di formazione sarà un’occasione per confrontarsi con esperti del settore e volontari sulle normative e gli aggiornamenti che riguardano l’organizzazione degli eventi Pro Loco. E’ importante la partecipazione.

Scarica qui la scheda di adesione e inviala compilata all’indirizzo [email protected]

(Proloco Padova)