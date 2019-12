Appuntamento finale per Gioielli padovani ai piedi degli Euganei: Ugo Foscolo a passeggio sui colli

19/11/2019

Tappa finale con la presentazione dei risultati del progetto “Gioielli padovani ai piedi degli Euganei: Ugo Foscolo a passeggio sui colli”.

Appuntamento per sabato 23 novembre a Cervarese Santa Croce.

A partire dalle ore 18:00 il consorzio Euganeo ci attende per una serata dedicata alle emozioni espresse in parola di Ugo Foscolo, che hanno accompagnato le numerose attività di progetto, realizzato con il contributo della Regione Veneto.

Alle ore 18:30 la Dott.ssa Claudia Baldin presenterà le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” con la lettura di alcuni passi davvero coinvolgenti, che hanno reso celebre uno degli scrittori più importanti della letteratura italiana di fine ‘800.

Gli ospiti saranno poi trasportati da un fiume di emozioni con un reading poetico interpretato da Gianna Casadei e Marco Soldà dal titolo “Lo Spirito che entro mi rugge”, con la regia di Carla Stella e le musiche del Maestro Eugenio Coletti.

Per concludere in bellezza il momento culturale, gli ospiti potranno partecipare ad una degustazione enogastronomica.

Dalle ore 20.00, la serata proseguirà con un momento d’incontro e convivialità per tutti gli associati e i presenti al termine di un anno ricco di impegni, eventi e attività organizzati dalle Pro Loco, che culmina con la consegna del riconoscimento ai soci benemeriti.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero: +39 349 2362292.

(Proloco Padova)