“5 appuntamenti x 5 consorzi”, il successo di un’iniziativa

21 Novembre 2019

Il Presidente del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova in concerto con i Consorzi ringrazia per l’ospitalità tutti i Presidenti, le Pro Loco ospitanti e tutti i presenti che hanno collaborato e partecipato al format “5 appuntamenti x 5 consorzi”.

Il road show di presentazione del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova che durante il periodo autunnale (dal 15 ottobre al 12 novembre 2019) ha visto in 5 serate differenti, l’incontro e il confronto con i nostri associati, ogni volta ospitati in prestigiose sedi della provincia di Padova. L’attività è stata realizzata con il contributo della Regione del Veneto.

Ogni incontro è stato pensato e organizzato dal Comitato Provinciale in collaborazione con i consorzi associati, supportato da slide e da materiale cartaceo per tutti i partecipanti. Attraverso l’invito cartaceo e telematico consegnato agli associati e le attività di segreteria, tutte le serate hanno registrato grandi presenze e attenzione.

La presenza di un moderatore è stata fondamentale per introdurre i diversi argomenti previsti in scaletta, in particolar modo l’importante missione delle Pro Loco e più in generale di Unpli di creare coesione sociale, promuovere i territori e le eccellenze tipiche, restando sempre aggiornati sui decreti nazionali.

Le manifestazioni organizzate dalle Pro Loco riscuotono da sempre molto successo, come ampiamente dimostrato dall’affluenza di persone durante sagre, eventi culturali e folkloristici spettacoli musicali. Per questo motivo il Comitato Provinciale ha redatto l’opuscolo delle “Convenzioni & Manifestazioni 2020”, che verrà distribuito agli associati in occasione del tesseramento 2020 e promosso in tutto il territorio padovano. Le manifestazioni verranno inoltre caricati nel sito istituzionale di Unpli Padova, www.unpliapadova.it alla sezione “Sagre e Manifestazioni” attraverso la piattaforma regionale Deskline.

Gli appuntamenti raccolti, nella sezione “Sagre e Feste”, formano una piccola guida agli eventi per il periodo dicembre 2019-giugno 2020.

L’opuscolo è uno strumento semplice, utile e immediato per promuovere da un punto di vista turistico il patrimonio locale e valorizzare l’impegno annuale degli associati. Unito ad una scontistica ad hoc, grazie alla sezione dedicata alla convenzioni, spazia dai negozi ai servizi, dalla cultura al turismo, per offrire tanti vantaggi agli associati.

Nel corso delle serate, il Comitato Provinciale ha supervisionato le fasi operative degli incontri con la realizzazione di un servizio fotografico e ha svolto attività di segreteria e di coordinamento generale per tutti gli appuntamenti del road show.

Stimolando la coesione fra i membri dei consorzi, al termine di ogni incontro è stato organizzato un buffet conclusivo, esaltando i prodotti tipici.

Dall’alta alla bassa padovana, molte sono le eccellenze che contraddistinguono il nostro territorio, non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche dal punto di vista storico e culturale, come testimonia il MUVI, il Museo del Vino a Vo, che ci ha ospitati durante la serata organizzata presso il Consorzio Euganeo, o il suggestivo Teatro Aldo Rossi di Borgoricco, valorizzato dal Consorzio Graticolato Romano o la Corte Benedettina di Legnaro, una delle prestigiose sedi del Consorzio Padova Sud Est, senza dimenticare l’ospitalità nelle sedi del Consorzio Atesino nel Palazzo delle Associazioni a Pozzonovo e la sede della pro loco di Galliera Veneta del Consorzio Cittadellese.

E se ti sei perso uno dei nostri appuntamenti, scarica qui le slides di presentazione e dai un occhio agli scatti delle serate nella nostra gallery!

(Proloco Padova)