Veneto: Zaia firma protocollo con Gdf per gestione risorse sanitarie

Venezia, 29 nov. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha siglato stamane a palazzo Balbi un nuovo protocollo di intesa con la Guardia di finanza per sviluppare scambi di informazioni e collaborazione reciproca in materia di controlli sulla spesa sanitaria e sociosanitaria.

In base a tale intesa la Regione comunica alla Guardia di Finanza le informazioni, i dati e gli elementi, pervenuti o in suo possesso, di carattere economico finanziario che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di vigilanza. E, su richiesta, fornisce ogni informazione e dato relativi ai flussi di spesa sanitaria, socio-sanitaria e per investimenti in ambito sanitario. Dal canto suo, la Guardia di Finanza, effettua i controlli di competenza in materia sanitaria e sociosanitaria, secondo i criteri e le procedure previste dai propri regolamenti. In caso di accertamento di fatti penalmente rilevanti e di ipotesi di responsabilità amministrativa per danni erariali da riferire alle competenti autorità giudiziarie, la Guardia di Finanza comunica alla Regione le risultanze delle attività eseguite. Laddove emergano ipotesi di reato, la segnalazione è effettuata previo nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, Regione e Guardia di Finanza possono concordare azioni comuni finalizzate al contrasto delle irregolarità in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria, nonché forme particolari di collaborazione operativa che, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, consentano di massimizzare l’efficacia degli interventi.

