SNAI Serie A Brescia-Atalanta l’ 1 anticrisi a 6 25 Lazio-Udinese Immobile allungo gol a quota 1 60

(Milano, 29 novembre 2019) – I padroni di casa cercano di risalire la china dopo cinque ko di fila, ma gli analisti premiano l’Atalanta, che ha ritrovato verve grazie alla vittoria in Champions: nerazzurri favoriti a 1,45 – All’Olimpico i biancocelesti sono in netto vantaggio sui friulani: ennesimo successo a quota 1,30.

Milano, 29 novembre 2019 – I precedenti più recenti tra Brescia e Atalanta (tre vittorie dei biancoazzurri, tre pareggi e quattro successi dei bergamaschi) raccontano di una sfida in grande equilibrio, ma i dati attuali spostano le previsioni sul derby di domani nettamente a favore dei bergamaschi. Nel giudizio degli analisti SNAI il segno «2» al Rigamonti vola basso, a 1,45 appena: l’Atalanta ha frenato in campionato, ma e’ reduce dalla bella vittoria in Champions contro la Dinamo Zagabria, che la lascia ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Il Brescia invece e’ in caduta libera e nemmeno il cambio in panchina (con l’arrivo di Fabio Grosso al posto di Eugenio Corini) e’ riuscito a dare la scossa: i biancoazzurri sono precipitati all’ultimo posto dopo cinque ko di fila e hanno un disperato bisogno di punti. Solo che muovere la classifica non sarà semplice: già il pareggio e’ dato a 4,75, il ritorno al successo, che manca ormai da più di un mese, e’ a 6,25. La situazione di classifica del Brescia e’ frutto anche di una difesa non proprio solida, che ha incassato una media di 1,8 reti a partita fino a qui; se ci si aggiunge che l’Atalanta ha il miglior attacco del campionato, con 31 gol, e’ logico prevedere come la gara possa terminare con un finale ricco di reti: l’Over 3,5 (almeno 4 gol complessivi) e’ dato a 2,15.

Una Lazio da dieci – Vola sulle ali dell’entusiasmo anche la Lazio, che in campionato sta marciando senza freni e ha colto una vittoria in Europa che lascia aperto il discorso qualificazione. In casa contro l’Udinese i biancocelesti sono attesi da un impegno sulla carta abbordabile. La squadra di Inzaghi ha vinto nove degli ultimi dieci scontri diretti contro i friulani e, in più, e’ ancora imbattuta all’Olimpico: le quote SNAI sono state elaborate di conseguenza. Successo laziale a 1,30, pareggio a 5,50 e blitz dei friulani dato a 9,50, tra le quote più alte della 14ª giornata. Anche in Lazio-Udinese i gol potrebbero abbondare, visto che i biancocelesti hanno il secondo miglior attacco della Serie A e i bianconeri incassano abbastanza (20 le reti subite fino a qui). L’Over viaggia a 1,50 e Ciro Immobile e’ il più atteso protagonista sotto porta, la sua 16ª marcatura, con cui consoliderebbe il ruolo di attuale capocannoniere, e’ pagata 1,60.

Juve e Inter, quote ok – Il turno si annuncia facile anche per le due formazioni in vetta: la Juventus ospita il Sassuolo, contro cui ha vinto gli ultimi sette scontri diretti. L’ottavo centro bianconero e’ a 1,22, pareggio a 6,50 e colpo degli emiliani a 12. Simile la forbice «1X2» per la sfida dell’Inter, a San Siro contro la Spal: nerazzurri a 1,25, pari a 5,75 e ospiti piazzati a 12 volte la scommessa. Concrete prospettive di successo per il Napoli, a 1,48 nel match casalingo con il Bologna, che viaggia a 6,50. La Roma e’ attesa a una trasferta insidiosa in casa di un Verona in piena ascesa: le quote però tranquillizzano Fonseca, visto che il «2» vola basso, a 1,85 e il successo gialloblù sale a 4,25. Avanti anche il Milan in casa della Samp: la vittoria rossonera, in un momento delicato, vale 2,15, il segno «1» emiliano e’ dato a 3,50.

Ufficio Stampa SNAITECH

Cell. 3484963434 – e-mail: [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)