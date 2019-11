Ambiente: da Regione Veneto 1,7 mln per altre misure anti smog (2)

(Adnkronos) – “Sempre in tema automobili – precisa – non va dimenticato il bando per la trasformazione dell’alimentazione dei veicoli da benzina o gasolio a Gpl o metano, chiuso questa settimana, cui abbiamo dedicato 200.000 euro, finanziando tutte le domande pervenute”.

“Le nuove delibere dimostrano che continua il nostro percorso virtuoso di interventi per migliorare la qualità dell’aria – conclude Bottacin – in maniera coerente con gli impegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo di programma firmato nel 2017 per l’adozione di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Tante risorse garantite dalla nostra Regione con la speranza che anche il Governo ci assegni altrettanti finanziamenti. Come sarebbe espressamente previsto di quell’accordo di programma firmato tra le Regioni e il Ministero dell’Ambiente per potenziare e aumentare le già numerose azioni che il Veneto ha messo in campo”.

(Adnkronos)