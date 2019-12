Soggiorni climatici Terza Età – chiusura iscrizioni

Mappa non disponibile

Data – 19/12/2019

Comune di Padova

Recapito telefonico per l'evento: 049 8205982

Aperte le iscrizioni ai Soggiorni Climatici Terza Età per l’anno 2020 organizzati dal Comune di Padova – Settore Servizi Sociali.

I soggiorni rappresentano da anni un momento di aggregazione e socializzazione per chi vi partecipa.

Qui di seguito vi inviamo alcune indicazioni di carattere generale sulle caratteristiche dei soggiorni.

SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA’ ISCRIZIONI DAL 18/11/2019 AL 19/12/2019

I requisiti per partecipare sono:

– avere autosufficienza psico-motoria;

– aver compiuto 60 anni;

– essere residente nel Comune di Padova;

– essere in condizione non lavorativa.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso la nuova Sede Servizi Sociali di Passaggio Gaudenzio, 3/D – telefono 049 8205982; facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto e sita nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso le seguenti sedi:

QUARTIERE 2 – ARCELLA – Via Curzola, 15 – telefono 049 8206710

QUARTIERE 3 – FORCELLINI – Via Boccaccio, 80 – telefono 049 8204206

QUARTIERE 4 – GUIZZA – Via Guasti, 12/C – telefono 049 8205076

QUARTIERE 5 – SACRA FAMIGLIA – Piazza Napoli, 40 – telefono 049 8205048

QUARTIERE 6 – BRUSEGANA – Via Dal Piaz, 3 – telefono 049 8205065

Per iscriversi è sufficiente presentare la domanda di iscrizione, compilata sull’apposito modulo, accompagnata da un documento di identità.

Si informa che, per chi intende richiedere l’integrazione al Comune di Padova per la spesa del Soggiorno, è necessario allegare alla domanda di iscrizione, entro e non oltre il 19/12/2019, la certificazione ISEE in corso di validità. Se non già in possesso della certificazione ISEE, è possibile richiedere l’assistenza dei CAF convenzionati.