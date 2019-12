Il Natale in Romania, Moldavia e Ucraina- tra spettacolo e tradizioni

Sto caricando la mappa …. Auditorium Modigliani

via degli Scrovegni 30 – Padova

Data – 14/12/2019

Inizio: 19:00 – Fine: 19:00

Auditorium Modigliani

Nome dell’Associazione: VALIDE ALTERNATIVE PER L’INTEGRAZIONE

Recapito telefonico per l’evento: 3284172806

Email: [email protected]

Sito web: www.validealternative.org

Evento di sensibilizzazione verso il volontariato, di informazione per la tutela legale in caso di incidenti e di incoraggiamento del dialogo interculturale anche attraverso i canti natalizi romeni, moldavi e ucraini organizzato dall’associazione di promozione sociale “Valide Alternative per l’integrazione” (www.validealternative.org) in collaborazione con l’associazione moldava “Busuioc” e le associazioni “Ucraina insieme” e “Ucraina Più”.

Lo scopo dell’evento è quello di avvicinare persone e istituzioni e dare visibilità a iniziative di volontariato e a gruppi religiosi o informali che si impegnano a mantenere la propria cultura che viene trasmessa soprattutto alle seconde generazioni. In più, si cerca di creare un evento ricorrente vicino alle feste natalizie per fare sentire più vicino a casa, al proprio paese, chi ha deciso di emigrare per vivere in Italia.

(CSV di Padova)