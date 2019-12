Da luglio 2020 chiude il mercato di tutela. Sai scegliere il nuovo fornitore?

Partecipa all’incontro di Confartigianato per saperne di più

Se l’elettricità e il gas della tua casa o della tua impresa te li fornisce il Servizio Elettrico Nazionale – conosciuto da tutti come Ex ENEL – a luglio 2020 sarai costretto a cambiare fornitore perché il Mercato di tutela verrà chiuso definitivamente. Oggi esistono oltre 700 fornitori diversi sul mercato libero e orientarsi per fare la scelta migliore non è certo facile: il più delle volte infatti i preventivi forniti dai vari competitor non sono così chiari su tutte le voci che compongono il costo finale di una bolletta e saper interpretare dato per dato non è così alla portata di tutti.

Da anni lo Sportello ENERGIA di Confartigianato Padova è in grado di accompagnarti e assisterti nella lettura e analisi delle tue bollette, sia aziendali che domestiche, facendo emergere dove si possono ridurre i costi, come scegliere in un’ottica di risparmio e anche come ottenere rimborsi se per anni si è pagato tariffe non adeguate ai propri consumi.

Per spiegare nel dettaglio come orientarsi nel mondo del mercato libero, Confartigianato Imprese Padova promuove una serata informativa il prossimo Giovedì 5 Dicembre alle ore 18.30 presso la Sala Teatro di Campodoro in via Palazzina 1 (vicino alla chiesta)

Dopo il saluto del sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro, e del presidente mandamentale associativo di Piazzola Stefano Furlan, prenderà la parola l’ingegner Simone Baruffa referente dello Sportello Energia di Confartigianato Padova

Allegati

(Unione Provinciale Artigiani Padova)