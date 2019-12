(Milano 27 novembre 2019) – Milano, 27 novembre 2019

Vacanze invernali: sicurezza antieffrazione e isolamento termico con i portoncini Tenvis di Oknoplast

Siamo quasi giunti alla fine dell’anno: e’ tempo di bilanci, ma anche di vacanze! Tutti sono alla ricerca della meta da sogno; tra questi, c’e’ anche chi pensa alle soluzioni possibili e ai giusti rimedi da adottare prima di partire, per mantenere in sicurezza la propria abitazione.

Rientrare dopo un lungo viaggio e trovare spiacevoli sorprese, infatti, non e’ il desiderio di nessuno; e’ necessario quindi riservare alla propria casa le giuste attenzioni. Qual e’ il primo passo da compiere? Di sicuro controllare i serramenti!

A questo ci pensa Oknoplast che, all’interno della sua vasta gamma di prodotti, vanta la linea di portoncini in alluminio TENVIS – considerati anche dei veri e propri complementi d’arredo. Guai infatti a chi pensa che, per sentirsi al sicuro, bisogna rinunciare alla moda e allo stile. Questi nuovi portoncini sono stati infatti realizzati rispecchiando le tendenze del momento: Tenvis di Oknoplast garantisce un’alta protezione contro i tentativi di effrazione e si integra alla perfezione con lo stile della casa.

Le porte Tenvis sono una vera e propria barriera contro i tentativi di effrazione, perché provviste di chiusura automatica che permette di bloccare l’anta in tre punti senza utilizzare la chiave e di una rosetta ad anello in grado di fornire una solida protezione dai tentativi di scasso, garantendo così un elevato grado di sicurezza. Inoltre, tutti i portoncini Tenvis possono essere integrati con gli innovativi sistemi di Smart Home che consentono di aprire la porta con lo smartphone, con un telecomando o con un lettore di impronte digitali.

La collezione si compone di quattro linee di porte in grado di adattarsi a qualsiasi contesto. La linea Groove per gli amanti dello stile sobrio e minimale: un sapiente gioco tra segmenti lineari permette di ottenere interessanti effetti visivi; la linea Inox e’ perfetta per chi subisce il fascino dell’acciaio e del vetro; per chi ricerca lo stile classico o e’ appassionato di quello retrò, la soluzione e’ la linea Classic. Infine vi e’ la linea Intarsio, che punta tutto sulle trasparenze e i giochi di luce, tendenza che si sta diffondendo sempre di più nelle case di ultima generazione. Come tutti i prodotti Oknoplast, anche i portoncini Tenvis sono disponibili in un’ampia gamma di colori RAL.

E’ molto importante però che le porte d’ingresso siano non solo belle e sicure, ma anche capaci di isolare la casa dal caldo e dal freddo. Le porte in alluminio Tenvis vantano parametri di isolamento termico eccellenti (0,85W/m2K) che le rendono adatte anche per le case a basso consumo energetico. Tutti gli elementi della porta sono realizzati in alluminio e sono molto resistenti agli agenti atmosferici. Lo spessore delle lastre supera gli standard presenti sul mercato: quella esterna e’ spessa 2,5 mm e quella interna 2 mm. Queste dimensioni rendono il pannello delle porte ancora più robusto e resistente. L’interno dell’anta e’ stato riempito con coibentazione termica in polistirene estruso XPS in modo da garantire resistenza al fuoco e migliore risparmio energetico.

I pregi di questa collezione non sono finiti qui! Le porte Tenvis sono la soluzione ideale sia nelle case che negli appartamenti, grazie alla loro resistenza alla deformazione, praticità d’uso, efficienza energetica e sicurezza. L’alluminio, tuttavia, ha un altro importante vantaggio: e’ riciclabile al 100% e quindi ecocompatibile.

