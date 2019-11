Venezia: Zaia, ‘chiesta legge speciale e 1,5 mld in 10 anni’**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Al comitatone su Venezia “si è parlato di legge speciale, si è parlato di risorse e riparti. La regione del Veneto ha chiesto, per i prossimi 10 anni, per tutte le opere di competenza in laguna del bacino basculante, risorse per 150 milioni l’anno per 10 anni, che sono un miliardo e mezzo” totali. Lo spiega il governatore del Veneto, Luca Zaia, lasciando Palazzo Chigi dopo il ‘comitatone’ su Venezia.

“Noi questo miliardo e mezzo lo abbiamo chiesto – prosegue Zaia – perché abbiamo opere di depurazione delle acque, del monitoraggio dei nuovi inquinanti, le fognature, sono tutte attività che competono la regione in un contesto di patrimonio dell’umanità. Qui non promettono mai niente, noi abbiamo chiesto e saranno a verbale di questo comitatone riunito dopo due anni e mezzo di totale assenza”.

