NATALE A PADOVA, IL MERCATINO DI VIA UMBERTO I

Dal 28 novembre al 15 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 20 in via Umberto I a Padova, vi aspetta un percorso sensoriale a tema natalizio. Qui appagherete occhi, orecchie e palato. Un evento organizzato da Confesercenti, Comune di Padova e Explicom, con la collaborazione dei commercianti di Via Umberto I.

Nella via dello shopping padovano, verrà allestito un villaggio invernale che vi farà immergere appieno nell’atmosfera natalizia, fra degustazioni di prodotti enogastronomici, manufatti artigianali, scenografie da fiaba, luci sfavillanti e molto altro!

(Confesercenti Veneto Centrale)