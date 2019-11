Sardine: Padova, debutto in Piazza delle Erbe domenica sera

Padova, 26 nov. (Adnkronos) – Anche a Padova arrivano le Sardine: il debutto ufficiale è previsto per domenica prossima, prim odicembre, nel pomeriggio alle 17, in Piazza delle Erbe, in centro storico. Un debutto che a cinque giorni di distanza interessa già a oltre 6000 ‘sardine’, secondo quanto compare sul sito Fb dove gli organizzatori spiegano che “è venuto il momento di cambiare l’inerzia della retorica razzista, di dimostrare che i numeri contano più della prepotenza e che le persone vengono prima degli account social. E soprattutto è venuto il momento di dimostrare che ‘a Padova siamo più di loro'”.

“Il buon governo della Lega in Veneto dimostra sempre di più di essere una leggenda che la realtà smentisce. Il disastro di Venezia degli scorsi giorni è paradigmatico: il progetto del Mose, iniziato nel 2003 e costato cifre astronomiche, non è ancora completo ed ha lasciato che la città venisse devastata. E così come il Mose ha permesso a pochi di arricchirsi sulle spalle di molti, allo stesso modo il welfare è stato smantellato sulla pelle delle cittadine e dei cittadini: sanità, salute, cultura, istruzione, lavoro, diritti”, sottolineano le Sardine padovane.

“Padova accoglie e si stringe, come le sardine. Padova dice no ai decreti sicurezza e sì alla solidarietà”, e come nelle manifestazioni nelle altre città non ci saranno “Nessuna bandiera, e nessun partito”. E l’invito è a creare “la tua sardina, e a partecipare alla prima piazza ittica della città. Chi si unisce alla prima rivoluzione ittica della storia?”, concludono all’insegna di #PadovaNonAbbocca.

(Adnkronos)