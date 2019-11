HackaTONIC, ovvero un incontro di sensibilizzazione sui temi della digitalizzazione e dell’impresa 4.0, sotto la forma di aperitivo digitale.

Si terrà GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE ore 13.00 presso la Libreria Minerva in via del Santo 79 a Padova.

Un incontro apparentemente informale, per far avvicinare le nostre piccole imprese ai cambiamenti che, a partire da gennaio 2020, dovranno affrontare nel campo fiscale ma non solo.

Per partecipare o avere maggiori informazioni scrivere a [email protected]

(Confesercenti Veneto Centrale)