Violenza su donne: Venezia, 562 i casi arrivati a Centro anti violenza La Magnolia (2)

(Adnkronos) – “Con il centro La Mongolia abbiamo lanciato due iniziative, la prima una sedia rossa nelle strutture aziendali, la seconda un braccialetto rosso consegnato al personale della sede centrale, realizzato dalle donne seguite nel centro antiviolenza. Entrambe le iniziative sono volte a sensibilizzare la popolazione a condannare e a segnalare ogni episodio di violenza. A questo si aggiunge un apposito “percorso rosa” operativo dal 2017 che individua le strutture dell’Ulss coinvolte e attivabili in presenza di eventi violenti, le quali accolgono la donna poi attivano tutto ciò che deve essere fatto per proteggerla. Gli operatori del pronto soccorso possono avvalersi anche del supporto psicologico fornito dal Consultorio Familiare o dal Centro Antiviolenza”, ha spiegato.

Dal 2018 la Regione Veneto ha emanato delle linee guida che prevedono il coinvolgimento di vari soggetti in presenza di violenza: dalle Ulss, alle forze dell’ordine, ma anche i comuni, le scuole, prefetto, tribunali, procura, avvocati. A questo l’Ulss 4 affianca anche un’azione di prevenzione con il personale del Consultorio e del Ser.D nelle scuole. In questo contesto un capitolo a parte va dedicato ai bambini che assistono alle violenze in famiglia: tra il 2018 ed il 2019 i minorenni segnalati al tribunale per i minori e a strutture di accoglienza mamma/bambino, sono stati 109.

Anche il comandante della compagnia Carabinieri di San Donà, Daniele Brasi, ha spiegato come le vittime di violenza accolte dall’Arma siano inserite in un percorso protetto che prevede l’utilizzo di un’apposita stanza di accoglienza per mettere a proprio agio la vittima che dovrà rapportarsi con i militari. Fondamentale nel contrastare le violenze, e nell’aiutare le vittime delle stesse, è inoltre il contributo dei centri anti violenze e antistalking, in questo caso “La Magnolia” con cui Ulss4 ha attivato un protocollo di collaborazione. Questo centro antiviolenza, insieme ad altri 21 in Veneto, è finanziato dalla Regione.

(Adnkronos)