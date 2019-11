Legge elettorale, Zingaretti: “Non va fatta cadere proposta Giorgetti”

Il segretario dem: “Il confronto e la competizione saranno sempre di più tra un campo democratico civico e progressista, di cui il Pd è il principale pilastro, e la nuova destra sovranista”

Roma, 22 nov. Sulla legge elettorale, “noi abbiamo esposto ai tavoli di maggioranza ipotesi che dovrebbero evitare una legge puramente proporzionale, ma che aiutino la semplificazione e a formare coalizioni di governo chiare e stabili, con un impianto maggioritario”. Lo dice in una nota il segretario del Pd, .

“Per questo, mentre il Pd continua ad essere impegnato con tutta la sua forza nell’azione di governo per l’approvazione della Legge di bilancio e a risolvere le principali questioni che affliggono il Paese, a partire dalla crisi dell’Ilva e Alitalia, non va fatta cadere – sottolinea il segretario dem – la proposta di Giorgetti di un tavolo di confronto su questi temi, da attivare nei tempi più rapidi”.

Zingaretti osserva che “il processo politico italiano va verso una netta bipolarizzazione. È chiaro che nel futuro il confronto e la competizione saranno sempre di più tra un campo democratico civico e progressista, di cui il Pd è il principale pilastro, e la nuova destra sovranista e a partire dalle prossime elezioni regionali il Partito Democratico sarà presente e pronto ad affrontare le sfide”.

“Il travaglio, che rispettiamo, e le difficoltà del Movimento 5 Stelle hanno origine nella accelerazione di questo scenario e accentuano una crisi di sistema che va rapidamente affrontata con gli strumenti della democrazia. Anche con una nuova legge elettorale”, dice Zingaretti.

(Adnkronos)