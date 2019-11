Fazio Carola Rackete a ‘Che tempo che fa’

Tv

Sarà ospite domenica 24 novembre

Roma, 22 nov. “Abbiamo il piacere e l’onore di annunciare la presenza di a Che Tempo Che Fa domenica alle 21 su Rai2”. Così su Twitter Fabio Fazio.

Domenica 24 novembre, infatti, Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a ‘Che tempo che fa’ su Rai2. Con lei in studio Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati.

La giovane capitana della Sea-Watch 3, anche ricercatrice impegnata sul fronte ambientalista nella preservazione degli ecosistemi, ha pubblicato lo scorso 4 novembre il libro ‘Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione’, scritto con Anne Weiss, i cui proventi saranno devoluti all’Associazione Borderline Europe, che si batte per i diritti dei profughi e si oppone alla criminalizzazione di coloro che li aiutano.

