Venezia: confindustria veneto lancia raccolta fondi

Venezia, 20 nov. (Adnkronos) – Per aiutare il territorio ad affrontare le devastazioni provocate dalla marea straordinaria che la notte del 12 novembre scorso ha colpito Venezia, Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e Confindustria Veneto fanno appello alla solidarietà di imprenditori e cittadini. La destinazione delle risorse donate sarà gestita da Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e Confindustria Veneto, in coordinamento con il commissario governativo.

“Ho già ricevuto disponibilità a favore di questa iniziativa da parte degli associati e di tutto il Sistema Confindustria, che si sta mobilitando per dare un contributo in un’ottica di reciproca solidarietà. A dimostrazione della responsabilità e del ruolo sociale dell’impresa, valori che caratterizzano il nostro tessuto produttivo e Confindustria” dichiara il Presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese.

“La partecipazione di Confindustria Veneto a questa iniziativa – commenta Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto – testimonia come la calamità che ha colpito Venezia e tutto il litorale abbia emotivamente coinvolto tutte le associazioni territoriali del Veneto che, in questo modo, vogliono dare un segno tangibile e concreto di vicinanza. Imprese e cittadini veneziani, stanno soffrendo una situazione di grave disagio e meritano quanto prima di ritornare alla normalità e al proprio lavoro”.

