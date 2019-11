Rapporto Immigrazione. In Italia, certificano Caritas e Fondazione Migrantes, la popolazione straniera equivale all’8,7 per cento del totale, 10,2 per cento in Veneto. Dal 2014 perso l’equivalente di una città come Palermo. Persino i rifugiati per motivi umanitari non ritengono più l’Italia un paese interessante.

Leggi il servizio della Difesa del popolo

(Diocesi di Padova)