GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Data – 23/11/2019

Inizio: 10:30 – Fine: 13:00

Nome dell’Associazione: Gruppo Donne di Ponte San Nicolò

Recapito telefonico per l’evento: 349 190 0596

Email: [email protected]

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

Corteo silenzioso per affermare il diritto delle donne di vivere LIBERE dalla violenza

ore 10.30 ritrovo in P.zza Giovanni Paolo II a Roncaglia e partenza del corteo

ore 11.15 arrivo e manifestazione con interventi al Parco Vita via Marconi (in caso di pioggia l’arrivo è previsto davanti al Municipio)

Intervengono:

Laura Salmaso, Presidente Commissione Pari Opportunità; Filippa Renna, Vice

Presidente Commissione Pari Opportunità; Fabiana Micheluzzi, Psicologa Sportello Donna.

Seguirà Marika Daniele con “Rivelatrici”.

Vi aspettiamo per dare tutti assieme donne e uomini un segnale importante

SPORTELLO DONNA DI PONTE SAN NICOLÒ dal lun. al ven. h 9-18 3349631661

CENTRO VENETO PROGETTI DONNA PADOVA numero verde 800 814 681

NUMERO VERDE ANTIVIOLENZA E STALKING 24 ore su 24 1522

(CSV di Padova)