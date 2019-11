Comuni: anci veneto, nel 2019 spesa per investimenti a +23%

Venezia, 20 nov. (Adnkronos) – L’associazione dei Comuni del Veneto ha intervistato i sindaci sull’utilizzo degli avanti di amministrazione che risultano complicati a causa della burocrazia per il 90%. Nel corso dell’Assemblea Nazionale Anci a Arezzo, l’Anci Veneto ha presentato lo studio realizzato in collaborazione con Ance (Associazione nazionale costruttori edili) dal titolo “La spesa per investimenti nei Comuni del Veneto: freni e potenzialità di sviluppo”.

Si tratta di un’iniziativa che segue quelle degli anni precedenti incentrata sugli avanzi di amministrazione nei Comuni del Veneto. Nell’anno 2017 si misurava che l’impiego immediato degli avanzi avrebbe comportato un aumento del PIL regionale tra lo 0,5% e lo 0,7%, stimato prudenzialmente. Gli avanzi di amministrazione che sono stati sbloccati nel 2018 valgono circa un miliardo di euro e potrebbero rappresentare, quindi, un volano per l’intero sistema economico ma nella realtà, faticano ad essere utilizzati dalle amministrazioni comunali.

Quest’anno, lo studio di Anci Veneto evidenzia, innanzitutto, che l’abolizione dei vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità) ha effettivamente prodotto nel periodo tra gennaio e settembre 2019 un aumento della spesa per investimenti nel Veneto di circa il 23%, ma vi sono altri fattori che condizionano negativamente l’impiego delle risorse disponibili. Lo studio, inoltre, sottolinea come la ripresa non assicuri un ritorno al livello di investimenti del 2008. In 10 anni infatti si è registrato un vero e proprio gap infrastrutturale in Veneto con una contrazione degli investimenti comunali di circa 10 miliardi. E nello stesso arco temporale la spesa in conto capitale è passata da 1,3 miliardi di euro circa del 2008 ai 695 milioni del 2018 per una riduzione del 49,8%.

(Adnkronos)