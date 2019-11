Comuni: anci veneto, nel 2019 spesa per investimenti a +23% (2)

(Adnkronos) – La ricerca evidenzia come il superamento del pareggio di bilancio e l’eliminazione di ogni vincolo sui saldi stia producendo i primi effetti soprattutto tra gli enti dotati di una buona capacità amministrativa, ovvero quelli virtuosi. E’ evidente anche però che il cambiamento delle regole finanziarie richieda tempi parte degli enti che, dopo anni di inattività, hanno visto del tutto depotenziata la loro capacità di investimento, anche a causa del blocco del turnover del personale degli enti.

La ricerca dell’Anci Veneto e di Ance ha cercato, infine, di individuare i freni agli investimenti attraverso un apposito questionario somministrato a circa 500 sindaci. Il 90% dei sindaci intervistati segnala i seguenti fattori critici: la complessità del codice dei contratti, la complessità della contabilità, problematiche legate al turnover del personale.

“Quello che emerge con forza dal nostro studio – ha spiegato la presidente Maria Rosa Pavanello – è l’efficacia dello sblocco degli avanzi di amministrazione che, però, rappresenta un punto di partenza e non un punto di arriva. Infatti ai sindaci va data la possibilità di utilizzarli perché oggi risulta estremamente complicato a causa delle regole e dal peso della burocrazia. Non sono, però, gli unici elementi frenanti, ma vi è un ulteriore aspetto segnalato in modo compatto dai sindaci: il problema del personale. Il turnover del personale genera un rallentamento dell’attività amministrativa e rendere farraginoso il lavoro degli uffici. Si tratta di fattori frenanti che abbiamo inserito infatti nel manifesto perché richiedono un intervento immediato ad iniziare proprio dal codice degli appalti. Lo studio conferma che se diamo strumenti ai sindaci per investire questo ha un impatto positivo anche sull’intero sistema economico locale. È questa la strada giusta ed è su questa strada che bisogna continuare”.

