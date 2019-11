Sto caricando la mappa …. Tech Station

Data – 21/11/2019 – 23/11/2019

Inizio: 09:00 – Fine: 13:00

Tech Station

Nome dell’Associazione: Associazione Culturale Tech Station

Recapito telefonico per l’evento: 049 7800 006

Email: [email protected]

Sito web: https://techstationpadova.it/hackathon-iot/?fbclid=IwAR1FSjY70CPdM34VPgVNVgYGBqj-jzF5Mn5tn5s9aNUnaEO21CySPMcp9aE

L’ Hackathon IoT vuole richiamare esperti di tecnologia IoT insieme ad altri attori meno “smanettoni” che potranno portare il loro contributo evidenziando esigenze, problematiche, necessità o vere e proprie idee/progetti.

Sarà perciò un evento in cui la tecnologia sarà l’elemento principale ma che vuole aprirsi anche a chi di tecnico non ha nulla ma vive realtà e contesti che potrebbero ricevere un forte aiuto dalla tecnologia. L’hackathon sarà focalizzato su temi come l’IoT, la Smart City e più in generale trovare soluzioni tecnologiche per rendere l’ambiente urbano più funzionale, più vivibile per tutti, più a portata di mano dei cittadini.

Il ruolo svolto dall’ente pubblico coinvolto (il Comune di Padova) ha la funzione principale di mettere i partecipanti a conoscenza delle iniziative in corso o dei progetti futuri che l’Amministrazione cittadina sta pensando per i cittadini. Associazioni e Cittadinanza potranno partecipare liberamente per evidenziare esigenze e necessità. Il ruolo di figure più tecniche come gli Esperti di Dominio e di tecnologia, appassionati di IoT o data scientist sarà quello di mettere le proprie competenze al servizio dei bisogni evidenziati da Comune di Padova, cittadinanza e Associazioni, supportando quindi i tavoli di lavoro che verranno creati intorno ai progetti e alle idee proposte il primo giorno dell’evento.

Il tavolo ideale che immaginiamo dovrebbe infatti essere così composto:

Portatore di bisogni

Proponente di un progetto/idea/soluzione

Esperto di tecnologia IOT per valutarne l’applicabilità al progetto

Eventuali altri soggetti interessati a dare il proprio contributo ad uno specifico tavolo di lavoro (perchè esperto di quel settore o semplicemente perchè sensibile alla problematica affrontata)

La presenza di un esperto di tecnologia non è ovviamente obbligatoria per ogni tavolo di lavoro. Alcuni tavoli potranno semplicemente lavorare durante l’evento per produrre una presentazione breve (3 minuti) ed efficace del progetto (Elevator Pitch). Altri tavoli invece potranno presentare, oltre al pitch, anche un prototipo funzionante grazie appunto al supporto di una o più figure figura tecniche.

Tra i vari temi, in particolare uno sarà rivolto al SOCIALE

L’idea è di riunire in uno stesso tavolo di lavoro “smanettoni” ed associazioni per trovare IDEE e SOLUZIONI concrete a servizio dei cittadini e in particolare delle fasce più deboli (es. anziani e diversamente abili, emarginazione e abitare smart ).

La partecipazione è aperta a tutte le associazioni iscritte al registro Comunale delle associazioni delle diverse aree.

L’ hackathon IoT inizierà alle ore 9:00 di giovedì 21 novembre e terminerà alle 13.00 di sabato 23 novembre presso la sede di Tech Station Padova in via Trieste,1 (nei pressi della stazione ferroviaria di Padova).

Durante le giornate sono previsti pausa pranzo e caffè.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Giovedì 21 novembre 2019

h. 9:00 – 19:00 Presentazione progetto Veneto Call 4 Innovation e lancio diverse linee tematiche.

Comune di Padova presenta le problematiche della città e le opportunità tecnologiche: pubblica illuminazione smart

servizi integrati alla persona (esempio agli anziani) Presentazione delle idee da parte dei partecipanti e formazione dei gruppi intorno alle idee che saranno sviluppate. Nel pomeriggio i gruppi, capitanati dai proponenti l’idea, verranno accompagnati dai coach di Tech Station in particolare nella costruzione dei modelli di business con l’utilizzo di strumenti quali il business model canvas e per la prototipazione delle idee. Per i gruppi che non hanno nel team un esperto di tecnologia sarà garantito il supporto dai mentor di Tech Station. Venerdì 22 novembre 2019

h 9:00 – 19:00

La mattina prevede di lavorare in gruppo sulla sostenibilità tecnologica ed economica dei progetti con la realizzazione di prototipi. Sarà messa a disposizione dei partecipanti l’utilizzo di una stampante 3D e materiale Arduino.

Nel pomeriggio i gruppi lavoreranno sui pitch e sulla presentazione (power point o altri strumenti) dell’idea prevista per mattina successiva.

Durante la giornata sono previste pillole formative in ambito iot (hardware e software) e interventi ispirazionali da parte di aziende ed esperti del settore. Sabato 23 novembre 2019

h 9:00 – 13:00 La prima ora dello giornata è a disposizione dei team per le revisione delle presentazioni e dei prototipi.

Ogni team avrà a disposizione 15 minuti per la presentazione del proprio pitch alla giuria.

Alla fine verrà eletta l’idea vincitrice. CRITERI VALUTAZIONE PROGETTI

– Impatto sul territorio

– Forza Innovativa

– Fattibilità

– Scalabilità

– Chiarezza espositiva ed engagement del pubblico A chiusura brindisi finale.

Iscriviti subito, l’evento è completamente gratuito! (fino ad un massimo di 30 partecipanti, residenti o domiciliati nella Regione Veneto.)

(CSV di Padova)