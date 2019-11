Genova 27enne muore per meningite

Era giunta in gravi condizioni all’ospedale San Martino

Genova, 18 nov. – , dopo essere stata ricoverata per una sepsi meningococcica all’ospedale San Martino. La giovane era arrivata in ospedale all’alba, in gravi condizioni, e dopo gli accertamenti era stata trasferita in rianimazione.Come previsto è stata attivata da parte della Asl la profilassi su tutte le persone che hanno avuto contatti con la 27enne. Alle 13.15 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino è previsto un punto stampa su quanto accaduto, al quale prenderà parte l’infettivologo Matteo Bassetti.

“Di fronte all’ineluttabilità di alcuni fatti solo la vicinanza può dare un senso al grande dolore, cui sono profondamente partecipe” ha dichiarato la vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale.”Alla luce – ha aggiunto Viale – di indicazioni puntuali da parte della commissione vaccini regionale coordinata da Alisa e in linea con il piano nazionale e regionale di prevenzione vaccinale, abbiamo provveduto come Giunta Regionale a mettere a disposizione, martedì scorso, le risorse necessarie per un programma straordinario per implementare tra gli adolescenti la copertura vaccinale contro il meningococco. Il programma potrà essere attivato a breve per aumentare la protezione della popolazione ligure”. Le risorse, precisano dalla Regione, sono state stanziate nell’ambito del piano di investimenti varato dalla Giunta il 12 novembre scorso.

