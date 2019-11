Un giorno dedicato a tutti i professionisti del cleaning K rcher Italia festeggia il Thank Your Cleaner Day

(Milano, 13 Novembre 2019) – E’ stato festeggiato ieri presso la Sala Sartori – situata al 26° piano del Grattacielo Pirelli, a Milano- il Thank Your Cleaner Day, iniziativa ideata da Kärcher e organizzata ogni anno in tutto il mondo per ringraziare idealmente gli operatori del cleaning che, con impegno e professionalità, “lontano dai riflettori”, garantiscono ogni giorno ambienti puliti ed igienizzati per il benessere di tutta la collettività.

A ritirare lo speciale ringraziamento da parte di Kärcher Italia -in rappresentanza ideale di tutto il comparto- e’ stata l’impresa BONI SpA, che, tra i molti altri incarichi sul territorio nazionale, e’ responsabile delle operazioni di cleaning all’interno di Palazzo Lombardia a Milano, dove oltre 130 addetti specializzati svolgono ogni giorno e con passione un lavoro complesso e delicato. Nella fattispecie, Giovanni Probo, amministratore delegato di Kärcher Italia, ha consegnato una targa ricordo a Marco Molino, presidente e amministratore delegato di Boni Spa: questi -alla presenza di Marco Ferrari e Danilo Varotti, Building Manager della Regione Lombardia- ha rimarcato l’importanza del cleaning quale valore intrinseco di una società civile ricordando come la persona, con la sua attenzione, competenza e sensibilità, continui a ricoprire un ruolo centrale e insostituibile all’interno di questo settore.

Il Thank Your Cleaner Day nasce nel 2015 in Nuova Zelanda da una collaborazione tra Kärcher e una impresa multi-service locale, proprio per ringraziare tutti coloro che quotidianamente si impegnano a garantire pulizia e igiene in luoghi pubblici e ambienti di lavoro. In questa occasione, tutti gli attori aderenti all’iniziativa sparsi nel mondo sono chiamati a scrivere biglietti o portare piccoli regali agli addetti alle pulizie, come segno di apprezzamento per il duro lavoro svolto ogni giorno.

Kärcher ha deciso fin dal primo momento di sostenere l’istituzione del Thank Your Cleaner Day come un ulteriore passo in avanti nel percorso di responsabilità sociale che contraddistingue l’azienda sin dalla sua fondazione.

Giovanni Probo, amministratore delegato di Kärcher Italia ha dichiarato: “In qualità di azienda leader nella fornitura di soluzioni e tecnologie per il cleaning, siamo certi che l’istituzione del Thank Your Cleaner Day anche nel nostro Paese costituisca un’azione utile per veicolare attenzione su un settore ancora troppo sottovalutato, ma che al contrario contribuisce in modo determinante a favorire benessere diffuso, attraverso i valori positivi del pulito e dell’igiene. In quest’ottica il ringraziamento a Boni SpA e a tutti i professionisti del cleaning, più che un atto formale, costituisce un gesto sentito che desideriamo porre in atto in rappresentanza della collettività in cui operiamo”.

Con l’Italia, sono già 20 in tutto il mondo i paesi dove il Thank Your Cleaner Day, grazie all’impulso di Kärcher, contribuisce ogni anno a veicolare attenzione a favore dei professionisti nel cleaning. L’obiettivo dell’azienda e’ quello di trasformare questa iniziativa in un’azione diffusa e formalmente riconosciuta su scala globale. Per ulteriori informazioni visitare https://www.thankyourcleanerday.com

A proposito di Karcher

Kärcher, primo produttore mondiale di macchine per la pulizia, e’ presente in 60 nazioni. L’azienda tedesca a conduzione familiare ha impianti produttivi in Germania, Italia, Stati Uniti, Brasile, Messico e Cina. Grazie agli oltre 50.000 centri di assistenza in 190 nazioni garantisce un elevato livello di assistenza per i propri clienti. Il reparto ricerca e sviluppo conta più di 600 tecnici e ingegneri che lavorano per sviluppare il prodotto e risolvere ogni tipo di problematica. Presente in Italia dal 1974 con sede a Rho (Mi), KÄRCHER e’ leader nella categoria idropulitrici con una consolidata presenza nel canale professionale del mercato della pulizia.

Alessio Masi – ADNKRONOS Comunicazione

Via Manin 37 – 20121, Milano

Tel. + 39 02 76366 1 – Diretto + 39 02 76366 42

[email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)