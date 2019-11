Lara Comi e l’assunzione ‘a sua insaputa’ di Caianiello

L’ex dominus di Forza Italia nel Varesotto, ritenuto dall’accusa il gran burattinaio del giro di tangenti e incarichi in Lombardia, risulta essere stato assunto dall’ex europarlamentare di Forza Italia. Ma lui non ricorda e negaMilano, 14 nov. , l’ex dominus di Forza Italia nel Varesotto arrestato nel maggio scorso dalla procura di Milano e ritenuto dall’accusa il gran burattinaio del giro di tangenti e incarichi in Lombardia, risulta essere stato assunto ‘a sua insaputa’ dall’ex europarlamentare di Forza Italia, finita oggi ai domiciliari nel secondo filone dell’inchiesta ribattezzata ”.In particolare, nell’interrogatorio dello scorso 2 settembre, i pm milanesi informano Caianiello dell’esistenza di un contratto, durata dall’1 novembre al 31 dicembre 2016, in cui risulta assunto come collaboratore dell’esponente politico di Forza Italia. Un incarico da 40 ore settimanali a fronte di un corrispettivo di 2.450 euro lordi mensili. “Riconosco la firma mostratami come la mia, ma non ricordo di avere svolto questo incaricoe, comunque, nego di avere svolto un’attività in relazione a questo contratto diversa da quella che già da dieci anni svolgevo in favore del partito e quindi della Comi quale coordinatrice provinciale”, è la risposta ai magistrati.E aggiunge Caianiello: “Tuttavia, come ho già riferito, da più persone la Comi veniva pressata affinché trovasse un modo per riconoscermi dei sussidi economici per l’attività che, di fatto, ho continuato a svolgere dopo la formale dismissione della carica di coordinatore provinciale”.

(Adnkronos)