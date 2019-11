A un secolo dalla nascita del Partito Popolare italiano, un convegno sul popolarismo come possibile risposta per arginare il dilagante populismo e di come il pensiero di don Luigi Sturzo e la figura di Sebastiano Schiavon possano essere centrali e attuali nello scenario presente. Il convegno si terrà sabato 16 novembre dalle 9.30 alle 13, all’interno della sala biblioteca “Centro Filippo Franceschi” in via del Seminario 5, a Padova.

(Diocesi di Padova)