Vicenza: edicole al servizio cittadino, accordo tra comune, fenagi e confesercenti

Vicenza, 11 nov. (Adnkronos) – E’ stato siglato oggi a Palazzo Trissino un accordo, il primo di questo genere in Veneto, che vede le edicole protagoniste di una serie di innovativi servizi a favore della comunità. Da gennaio 2020 , infatti, il cittadino potrà prenotare i propri appuntamenti con gli uffici comunali direttamente nella propria edicola di riferimento, se aderente all’iniziativa. Potrà inoltre richiedere la modulistica per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive e potrà ricevere informazioni turistiche. L’accordo, oltre a trasformare le edicole in un punto di prenotazione, le trasformerà anche in “piccoli Iat” , ovvero punti informativi, preparati e competenti su promozioni, eventi e visite turistiche della città.

L’accordo “Reti diffuse in forma semplificata”, è stato firmato oggi, dall’assessore alle attività produttive, Silvio Giovine, dal presidente di Confesercenti Vicenza Flavio Convento e dal presidente di Fenagi Confesercenti (federazione degli edicolanti di Confesercenti) Amalia Guzzon, il tutto grazie alla collaborazione e mediazione del Giornale di Vicenza, nella veste del direttore Luca Ancetti.

“Lo scorso 16 ottobre, il progetto è stato presentato a tutte le edicole vicentine, durante un’assemblea plenaria organizzata da Fenegi Confesercenti. Proprio in quell’occasione, in cui erano presenti un centinaio di attività, abbiamo sottolineato l’importanza che hanno queste attività ed il forte valore civico che da sempre le contraddistingue – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Sono un punto di riferimento per tutta la cittadinanza e da oggi potranno dare anche un servizio agevole a tutti quei cittadini che per diversi motivi fanno fatica a recarsi in Comune o ad accedere ad internet per le prenotazioni e la modulistica”.

