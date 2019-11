Pfas: Regione Veneto si costituisce parte civile nel processo Miteni

Venezia, 11 nov. (Adnkronos) – “All’udienza di oggi la Regione Veneto ha formalmente depositato la dichiarazione di costituzione di parte civile dell’Ente nel processo per la vicenda Pfas, contenente la richiesta di risarcimento nei confronti di tutti gli imputati per i reati di disastro ambientale doloso e di avvelenamento delle acque. Questo è il primo passo perché la Regione possa vedere riconosciuto il gravissimo danno patito dall’Ente dal doloso inquinamento del Territorio”. Lo annuncia l’avvocato Fabio Pinelli del Foro di Padova, incaricato dalla Regione del Veneto per la Costituzione di Parte Civile dell’Ente nel processo penale per la vicenda Pfas.

In particolare è stato chiesto il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, ammontante ad oltre 4.500.000 euro, anche di quello all’immagine dell’Ente, alla salute della popolazione veneta e all’ambiente. Il Giudice dell’Udienza Preliminare, Roberto Venditti, ha rinviato all’udienza del 25 novembre.

