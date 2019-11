E-distribuzione inaugura nuova sede Gemona del Friuli

Roma, 7 nov. E-Distribuzione rafforza la propria presenza sul territorio regionale con la nuova sede di via Osoppo a Gemona del Friuli. Nella cittadina sono stati inaugurati questa mattina i nuovi spazi dedicati all’Unità Operativa della società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di Media e Bassa tensione in Italia.

Al taglio del nastro erano presenti il Prefetto di Udine Angelo Ciuni, il Sindaco di Gemona del Friuli Roberto Revelant, il Sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo e il Sindaco di Tarcento Mauro Steccati. Ad accoglierli e fare gli onori di casa per E-Distribuzione erano presenti Francesco Rondi, responsabile Area Nord, e Davide Marini, responsabile della zona di Udine Monfalcone e Pordenone.

“E-Distribuzione, con questa nuova sede operativa, – speiga Francesco Rondi – conferma la volontà di mantenere e rafforzare la presenza sul territorio puntando al miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico nel rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione alla sicurezza delle persone. Continuiamo a investire nelle reti del futuro che consentiranno di traguardare gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e della mobilità elettrica. Tutto questo non può prescindere dalle persone e l’apertura della nuova sede di Gemona del Friuli va in questa direzione”.

La nuova Sede Operativa ha una superficie di circa 1.300 mq ed è articolata in due piani fuori terra destinati a uffici, spogliatoi e archivio oltre al ricovero di materiali e mezzi operativi. Nell’ampia area esterna di circa 2.500 mq è posizionata un’infrastruttura di ricarica per le auto elettriche di servizio.

L’Unità Operativa gestisce – con un organico di 26 persone – la rete elettrica di distribuzione al servizio di oltre 100.000 clienti in 62 comuni della Provincia di Udine per un totale di più di 4.500 km di linee e circa 2.000 cabine. Tutti gli impianti vengono monitorati a distanza, 24 ore su 24, così da garantire maggiore rapidità di intervento e migliore qualità del servizio per i clienti.

