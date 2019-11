Campionati Interregionali della Kombat League a Monteforte d’Alpone (VR)

In data 3 novembre a Monteforte D’Alpone ( VR ) si sono svolti i Campionati Interregionali della Kombat League di MMA, Grappling, Thai boxe, Kick Boxing, K1 e Free Punch; tutte le discipline prevedevano “contatto pieno” o “contatto controllato” in base alla scelta dei coach ed atleti.

L’importante evento ha visto una massiccia presenza di atleti provenienti dalle 3 regioni al quale era intitolato il suddetto titolo ovvero Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, che si sono ritrovati per conquistare la vittoria del prestigioso trofeo di Campione Triveneto.

Per il Veneto, era presente all’evento anche la ormai nota Carollo Academy la quale anche in questa manifestazione ha raggiunto il gradino più alto del podio con il suo atleta Renato Pirrone laureatosi nuovo Campione Triveneto di MMA light. Sono da segnalare anche gli altri 2 atleti, in ordine Christian Signori e Filippo Simonetto con un rispettivo buon secondo e terzo posto sempre nella disciplina MMA light. L’impresa è ancora più degna di nota poiché tutti gli atleti della Carollo Academy erano al loro debutto in un torneo agonistico e con pochi mesi di allenamento alle spalle .

Daniele Dissegna altro atleta promettente della Carollo Academy invece si infortunava nella prima gara di grappling e nella semifinale, pur combattendo con onore con una gamba infortunata, perdeva ai punti a causa dell’’infortunio.

Il Coach Andrea Carollo piuttosto soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi atleti ha dichiarato che sono ancora molti gli eventi in calendario da preparare ed è sicuro che i molti suoi atleti, nuovi e vecchi, raggiungeranno traguardi importanti e daranno molta soddisfazione all’Accademy. Inoltre è convinto che i suoi “discepoli” potranno partecipare anche a tornei più blasonati quali i Campionati Italiani, Europei e persino i Mondiali.

