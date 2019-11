La Kioene Padova lancia la promozione riservata alle società Fipav Veneto “Padova chiama Veneto” per l’acquisto dei biglietti per la gara casalinga di Superlega vs Top Volley Latina in programma sabato 23 Novembre ore 18.00.

La promozione è indirizzata ad atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori e prevede un biglietto di gradinata non numerata al prezzo speciale al prezzo di 3€

Per aderire è sufficiente mandare una e-mail a: [email protected] entro lunedì 18 novembre nel quale indicare:

Il nome della società

Il numero di biglietti richiesti

Il nome e un contatto telefonico di un referente che ritirerà i biglietti allo sportello dedicato alle biglietterie della Kioene Arena il giorno di gara dalle ore 16.30.

La promozione è valida per una richiesta minima di 10 biglietti.”

(Pallavolo Padova)