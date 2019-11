Lavoro: donazzan (veneto), convocheremo i beneficiari rdc (2)

(Adnkronos) – “Nelle tre passate edizioni abbiamo riscosso una partecipazione superiore alle aspettative, con ottimi riscontri sia da parte delle imprese che dei candidati, e ad un anno dal varo il meccanismo è ormai oliato. In alcuni casi IncontraLavoro si è anche rivelata una buona risposta alle difficoltà di reclutamento delle imprese, tanto che aziende come Zalando e McDonald’s si sono rivolte alla Regione Veneto e a Veneto Lavoro per organizzare specifiche giornate di recruiting, riconoscendo il valore aggiunto che la competenza e la professionalità degli operatori pubblici per l’impiego possono garantire. Il prossimo 13 novembre convocheremo anche i beneficiari del Reddito di cittadinanza, nella convinzione di poter offrire loro occasioni di lavoro che possano spingerli a rinunciare a un sussidio assistenzialistico quale va configurandosi il RdC, per entrare o rientrare stabilmente nel mercato del lavoro”, spiega.

I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni possono contattare il Centro per l’impiego o candidarsi direttamente online sul portale ClicLavoro Veneto, scegliendo una delle 16 sedi che ospitano l’evento e consultando tutte le offerte disponibili nella sezione IncontraLavoro del servizio “Centro per l’Impiego Online”. I candidati selezionati saranno ricontattati dagli operatori del CPI e invitati a partecipare ai colloqui nella giornata del 13 novembre. Al momento sono oltre 1.500 le offerte di lavoro già raccolte per l’occasione da circa 150 imprese, un numero destinato a crescere visto che le aziende possono ancora aderire. Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di candidatura sono disponibili alla pagina dedicata di ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro.

