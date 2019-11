COLDIRETTI, PIENONE NEGLI AGRITURISMI E MALGHE DEL VENETO. TURISTI A CACCIA DI FOLIAGE

COLDIRETTI, PIENONE NEGLI AGRITURISMI VENETI

BOOM DI PRESENZE ANCHE NELLE MALGHE PER AMMIRARE IL FOLIAGE

TURISMO EMOZIONALE LA NUOVA FRONTIERA

3 novembre 2019 – Menù a kmzero ed escursioni tra la natura a caccia di ‘foliage’ sono i motivi per cui 350mila italiani hanno scelto l’agriturismo in occasione della festività di Ognissanti. Il Veneto – afferma Coldiretti – è terzo in Italia con 932mila presenze l’anno – secondo i dati Ismea – dopo la Toscana e la provincia autonoma di Bolzano. Le preferenze per la campagna veneta si confermano numerose anche dopo il lungo ponte che ha registrato il tutto esaurito pure nelle malghe. Ad essere apprezzata è soprattutto l’attività di ristorazione ma – sottolinea la Coldiretti – sono in molti quelli che scelgono di fare un break alla ricerca dei frutti dell’autunno, dai funghi alle castagne ma anche per assistere alla raccolta delle olive. Se la buona tavola è una delle ragioni principali per scegliere tra 23mila agriturismi italiani (di cui oltre 1.200 a livello regionale) ad attrarre i vacanzieri è anche la ricca offerta di attività che – sottolinea la Coldiretti – va dalle fattorie didattiche per i più piccoli all’equitazione, dal tiro con l’arco al trekking ma in quasi la metà non mancano attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici. Molto interesse si rivela – continua la Coldiretti – per una nuova tendenza che spinge molte famiglie in montagna o tra i boschi a caccia di uno spettacolo gratuito da fotografare e immortalare sui social. Si tratta del fenomeno ‘foliage’ ovvero la scoperta della varietà dei colori autunnali prodotti dalle foglie che stanno per staccarsi dagli alberi. Ecco quindi che le Dolomiti, l’Altopiano dei Sette Comuni, la Lessinia, il Montello e il Cansiglio, ad esempio, diventano le mete privilegiate per ritrarre scorci e paesaggi insoliti durante apposite escursioni. Il turismo emozionale, esperenziale – conclude Coldiretti – è la nuova frontiera a cui proprio gli operatori agrituristici guardano con interesse mettendo a disposizione della società oltre la presenza di aziende proprio in luoghi marginali soprattutto l’accoglienza in strutture panoramiche atte a creare con l’ambiente un rapporto diretto.

(Coldiretti Veneto)