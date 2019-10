FRIDA: UN PERCORSO DI INNOVAZIONE DIGITALE E CREATIVA

Un progetto dedicato alle donne che, ispirandosi ad un mix tra tradizione, tecnologia, saper fare e innovazione digitale, intende incentivare, in linea con gli orientamenti dall’Agenda 2030, il cambiamento culturale necessario ad affrontare il lavoro del futuro.

Finanziato dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo, ed organizzato dal centro Studi di Confesercenti, Cescot Veneto, FRIDA promuove interventi mirati all’aggiornamento e al rafforzamento di competenze trasversali e tecnico-specialistiche. Obiettivo è favorire la crescita personale e la creazione di nuove opportunità occupazionali per 20 donne disoccupate, sia in termini di re-inserimento lavorativo sia di auto-imprenditorialità.

La formazione mira allo sviluppo di metacompetenze riferite alle seguenti aree:

– Problem Solving creativo;

– Pensiero critico;

– Creatività nell’applicare le tecnologie digitali ;

– Contaminazione: saper fare e saper raccontare il prodotto/servizio;

– Sinergie fra persone;

– Flessibilità cognitiva;

– Bit revolution: digital skills.

Sede:

Padova e province limitrofe

Destinatari e Requisiti di Ammissione:

Il progetto è rivolto a n. 20 donne disoccupate (ivi comprese inoccupate e inattive), beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o domiciliate sul territorio regionale: le destinatarie devono essere in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità lavorativa).

Requisiti premianti:

– donne over 30;

– possesso di soft skill;

– possesso di competenze creative, artistiche e digitali.

Scadenza invio domanda di ammissione 04/11/2019

Qualora non venisse raggiunto il numero di partecipanti richiesto dal presente bando, la fase di selezione verrà riaperta fino al raggiungimento del numero previsto.

Seconda scadenza di invio domanda di ammissione: 14/11/2019

Per tutte le info, vedi il bando di selezione sul web: www.cescotveneto.it

o al link : https://www.cescotveneto.it/bando-di-selezione-20-donne-disoccupate-per-un-percorso-su-innovazione-digitale-e-creativita/

(Confesercenti Veneto Centrale)