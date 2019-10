Su Ediliamo.com sanitari e mobili bagno delle migliori marche a prezzi bassissimi

Abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistica, materiali edili, elettroutensili, sanitari, rubinetteria e arredamento bagno. Questo e molto altro è su Ediliamo.com, il portale di e-commerce che coniuga qualità, convenienza e una profonda conoscenza del settore delle soluzioni ed attrezzature per l’edilizia.

Sono professionalità ed efficienza a contraddistinguere la proposta di Ediliamo, che si rivolge a privati e imprese. L’azienda, attiva da oltre mezzo secolo e presente online dal 2013, nasce dall’incontro del know-how acquisito in un percorso plurigenerazionale e di uno staff dinamico e preparato.

A differenza di altri portali dedicati all’edilizia, che si limitano a materiali da costruzione e attrezzature da lavoro, Ediliamo tratta anche i migliori brand dell’arredo bagno. Vanta un’offerta ricchissima, con più di 9 mila prodotti in pronta consegna. Il catalogo è composto da oltre 100 brand top di gamma e i prezzi sono altamente competitivi.

I top brand dei mobili per bagno di Ediliamo

L’offerta di sanitari e arredo bagno è accuratamente selezionata per accordarsi a qualsiasi stile di arredamento. Tra i marchi proposti ci sono Albertoni, Montegrappa, Kartell, Geberit, Ritmonio, Bossini, Gaboli Luigi, Grohe e Zucchetti. Nella pagina dedicata a mobili bagno offerta online sono proposte scarpiere, piantane, tappeti, biancheria, sgabelli, accessori da bagno e tanti altri prodotti dei migliori brand del settore.

Su Ediliamo.com alla qualità si aggiunge la convenienza. La sezione outlet del sito raccoglie una vasta gamma di prodotti a prezzi bassissimi, con sconti anche oltre il 70%. Promozioni esclusive sono riservate agli utenti iscritti al portale.

E nell’ottica di rispondere pienamente alle esigenze del consumatore, Ediliamo ha incluso nell’offerta i sanitari per disabili, indispensabili per strutture ricettive e non solo. Ci sono wc per disabili, lavabi ergonomici, maniglioni di sicurezza e altri accessori. Tutti prodotti di alta qualità, che rispettano i requisiti imposti dalle normative vigenti e sono pensati per rendere il bagno completamente accessibile ai portatori di handicap.

Nella visione di Ediliamo il cliente è al centro della scena e per questo sono garantite qualità dei prodotti e tutela dei dati personali. Il consumatore può acquistare su Ediliamo.com senza preoccuparsi dei rischi associati alle transazioni online (che talvolta rendono gli e-commerce poco graditi). I metodi di pagamento adottati (bonifico, carta di credito, PayPal e contrassegno) sono sicuri e le informazioni trasmesse sono criptate.

Il servizio di assistenza (attivo telefonicamente e via e-mail da lunedì a venerdì) risponde a qualsiasi richiesta di informazioni. Sul blog Ediliamo, infine, vengono pubblicati approfondimenti e guide all’acquisto.