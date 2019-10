Su Castellani Shop il miglior arredo Made in Italy per uffici, negozi e industria

L’arredamento dell’ufficio comunica l’identità aziendale agli occhi del cliente e organizza il lavoro. Veicolare l’immagine giusta, coerente con i valori aziendali, richiede un progetto ed elementi d’arredo di qualità. Confortevole per quanti vi lavorano e dallo stile professionale, lo spazio lavorativo è aperto a varie soluzioni. Ma quali sono i componenti essenziali e dove acquistarli?

A comporre un buon progetto c’è un’illuminazione che risponde alle esigenze di tutti coloro che sono al lavoro. L’impianto dovrebbe generare una luce soffusa ma allo stesso tempo regolabile nei singoli contesti e postazioni.

In molte aziende vengono usate esclusivamente luci a basso consumo. Quanto invece al colore, è preferibile l’impiego di nuance calde. Mentre per quello che riguarda le scrivanie, la preferenza è orientata dal tipo di attività.

La funzionalità è imprescindibile, come per altro la comodità, perché hanno un’influenza sulle prestazioni professionali. Il design dovrà risultare conseguente allo stile prescelto per gli uffici.

Le sedie accompagnano ore di lavoro, dovrebbero quindi riflettere una progettazione incentrata su ergonomia e resistenza. Meglio optare per prodotti con un buon livello di regolazione, perché possono adattarsi a ogni situazione.

Castellani Shop: scaffalature metalliche industriali e soluzioni d’arredo per uffici e attività commerciali

Una volta tracciato il progetto d’arredo, si passa dalla teoria alla pratica cercando produttori all’altezza delle aspettative dell’iniziativa. Castellani Shop propone soluzioni d’arredo per negozi, uffici e industrie completamente Made in Italy.

Alla base di Castellani Shop c’è infatti l’esperienza di Castellani.it Srl, azienda leader della Toscana attiva da oltre sessanta anni nel campo della produzione di scaffalature industriali metalliche, ma anche da negozio, magazzino e soluzioni d’arredamento per ufficio e attività commerciali di ogni genere.

All’interno del negozio digitale è presente una vasta selezione di articoli realizzati integralmente in Italia, progettati per assicurare qualità, durevolezza, funzionalità e usabilità.

Il ciclo di vita del prodotto è gestito, sotto ogni aspetto, da Castellani.it Srl. È quindi l’azienda toscana a provvedere alla progettazione, realizzazione e persino a consegna e montaggio.

L’impegno professionale di Castellani Shop punta alla soddisfazione del cliente, a una proposta in cui la migliore qualità dei prodotti viene offerta al miglior prezzo possibile. Ma della missione aziendale fanno parte anche la professionalità del personale, l’affidabilità e la credibilità agli occhi del cliente, la coscienza ambientale e l’impegno sociale.

Come attestazioni della qualità dell’offerta, ci sono le certificazioni conseguite da Castellani.it Srl: UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007. A queste s’aggiunge il Marchio Unico Nazionale, marchio collettivo registrato presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.