Umbria: M5S, in Veneto non è in campo alcuna ipotesi alleanza elettorale

Venezia, 28 ott. (Adnkronos) – “A seguito del risultato elettorale in Umbria, nessun commento. Siamo Consiglieri regionali e sappiamo che ogni territorio può richiedere o suggerire soluzioni diverse. Rispetto alla questione politica e alle prospettive in Veneto, ribadiamo quanto già emerso nel corso dell’assemblea regionale tenutasi a Mestre sabato scorso: in vista del prossimo voto regionale, non è in campo alcuna ipotesi di alleanze elettorali con alcun partito”. Così in una nota i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che aggiungono: “È invece già da tempo avviato un dialogo costruttivo con gruppi, liste civiche, movimenti sul territorio le cui istanze convergano sui principi e programmi del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un confronto sui temi e non su liste o poltrone”.

