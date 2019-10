Risparmio: regione veneto lancia campagna di educazione finanziaria

Venezia, 28 ott. (Adnkronos) – Il 31 ottobre, Giornata mondiale del risparmio, la Regione Veneto dà il via ufficiale alla campagna pubblica di educazione economica e finanziaria pensata insieme alle Università del Veneto, all’Ufficio scolastico regionale, alla Banca d’Italia e alla Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio. Il convegno, nell’aula magna dello Iuav di Venezia, sarà il momento di lancio di una fitta agenda di iniziative di informazione e formazione, lunga oltre un anno, rivolta al mondo della scuola, ai cittadini e alle piccole e medie imprese.

“Obiettivo del progetto è investire nella cultura economica e finanziaria dei cittadini, a cominciare dai più giovani, perché siano in grado di esprimere scelte consapevoli nella gestione delle risorse e del risparmio – spiega l’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan –Lo scorso anno la Regione del Veneto si è dotata di un’apposita legge per accrescere il benessere sociale attraverso l’educazione economica e finanziaria: una legge innovativa, messa a punto a seguito della vicenda del tracollo delle banche venete e del conseguente risparmio tradito”.

(Adnkronos)