Risparmio: regione veneto lancia campagna di educazione finanziaria (2)

(Adnkronos) – “Come amministrazione pubblica abbiamo deciso di investire un milione di euro e di coinvolgere il mondo bancario, le università venete e il mondo della scuola in un piano di alfabetizzazione finanziaria e di responsabilizzazione individuale per far crescere investitori e risparmiatori consapevoli. Tra le sfide da affrontare oggi, con urgenza, c’è quella del welfare e del futuro previdenziale di ognuno di noi: sono i giovani i primi interessati, in un mondo del lavoro in rapida evoluzione e di fronte a scenari demografici di rapido invecchiamento della popolazione”, spiega.

Il tema della campagna regionale è, appunto, “Il futuro conta”. Grazie all’alleanza tra Regione e le quattro università venete, sono in programma nell’intero territorio regionale circa 400 incontri pubblici, tra seminari, workshop territoriali ed eventi, con l’obiettivo di informare e formare – nell’arco temporale di un anno – almeno 8500 utenti, tra cittadini e piccole imprese. In parallelo, grazie al protocollo di intesa siglato tra Regione, Ufficio scolastico regionale e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, sono previsti oltre 250 interventi formativi nelle scuole del Veneto, destinati a 5600 studenti del primo ciclo e a 3200 del secondo ciclo. Il piano regionale ha una dote finanziaria di un milione di euro, di cui 700 mila per le università venete (che formano i formatori), 50 mila per il lavoro di coordinamento affidato allo Iuav e 250 mila per l’Ufficio scolastico regionale e le scuole del Veneto.

