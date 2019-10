Inox Market Service SpA colloca un bond da 3 milioni sottoscritto da Veneto Sviluppo e Friulia

LCA Studio Legale ed Ethica Debt Advisory hanno assistito la società nell’emissione.

LCA Studio Legale ed Ethica Debt Advisory hanno assistito la società nell’emissione.

Inox Market Service S.p.A., societa` attiva nel comparto dell’acciaio inossidabile, ha emesso un prestito obbligazionario di 3 Milioni di Euro a 7 anni sottoscritto in quote paritarie da Veneto Sviluppo S.p.A. (unitamente alle banche venete di credito cooperativo) e Friulia S.p.A..

L’operazione e` finalizzata a sostenere l’efficientamento produttivo delle societa` del Gruppo, a consolidare il posizionamento competitivo in Europa e Nord America, nonche a favorire la rimodulazione della struttura di debito.

Il Gruppo Inox Market Service e` specializzato nelle lavorazioni superficiali dell’acciaio, con un particolare focus sulle attivita` di taglio e nel trattamento di lamiere e nastri in acciaio inox destinati ai mercati degli elettrodomestici, arredo ed edilizia. Il Gruppo opera in Italia e in Messico e nel 2018 ha registrato ricavi consolidati per 155 milioni di Euro.

Inox Market Service e` stata assistita da Ethica Debt Advisory che ha agito in qualita` di advisor finanziario con un team composto da Marco Borgonovo e Federica Carcani, mentre LCA Studio Legale ha curato per la società gli aspetti legali con un team formato da Davide Valli e Luca Liberti.

Scopri tutti gli incarichi: Luca Liberti – LCA Studio Legale; Davide Valli – LCA Studio Legale;