Elezioni Umbria, Di Maio: “Alleanza non ha funzionato”

Il capo politico M5S: “Era un esperimento, abbiamo visto che si tratta di una strada non praticabile, il Movimento va meglio quando va da solo. Ma la sconfitta non ferma il governo”

Roma, 28 ott. “Voglio innanzitutto fare gli auguri alla nuova governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei”, “per me il voto è sacro e non si discute”. Così il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a SkyTg24. ” era un esperimento – sottolinea – Non ha funzionato questo esperimento. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa, non ha funzionato. Abbiamo visto che si tratta di una strada non praticabile”. Di Maio dice anche “che il M5S va meglio quando va da solo”, sbarrando dunque la strada ad altre alleanze in vista di nuovi tagliandi elettorali.

Domani pomeriggio, in vista delle elezioni del prossimo gennaio in Calabria ed Emilia-Romagna, “ci sarà un incontro con gli eletti” M5S di entrambe le Regioni, annuncia il capo politico del M5S, spiegando che “la terza via, secondo me, il Movimento la può creare al di fuori dei due poli, non entrando nei due poli” perché, ribadisce, “va meglio quando va da solo”.

La sconfitta in Umbria, però, “non ferma il governo”, che “lavora per portare avanti il programma”, quindi da qui a fine legislatura: “Sto lavorando per far durare il governo altri tre anni e poi per farlo valutare dagli italiani, il voto arriverà. Saranno gli italiani, a quel punto, a dire se avremo lavorato bene o male”. “Al governo siamo una squadra – osserva Di Maio – si vince e si perde insieme. Questo governo è nato quest’estate, ha mantenuto la promessa sul taglio dei parlamentari e la promessa di evitare l’aumento dell’Iva, ha approvato misure che nei prossimi mesi daranno frutti e miglioreranno la vita degli italiani, ma ora – ribadisce – serve innovare e migliorare il programma, perché ci possono essere delle migliorie”.

Quanto alla manovra, “questo testo deve definire dove vanno i soldi per le famiglie che fanno i figli, quale sia lo strumento per erogare le risorse. C’è la questione delle partite Iva, bisogna capire a chi va il taglio del cuneo fiscale e poi c’è tutta la questione legata ai meccanismi plastic tax. Non vorrei trasmettere un messaggio sbagliato: sono d’accordissimo con la sugar tax e la plastic tax, ma altri tipi di intervento sulle entrate vanno visti bene e avremo modo di discuterne”.

Secca la replica al leader della Lega. Matteo Salvini ha detto ‘mai più insieme’? “Le dico di più, Salvini è l’ultima cosa a cui penso” risponde il capo politico del M5S.

(Adnkronos)