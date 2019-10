Prossimo turno di riposo per i bianconeri. Il 10 novembre si va a Sora, poi alla Kioene Arena arrivano Perugia e Verona (17 novembre). Il 31 ottobre “assaggio” di derby con gli scaligeri per i 50 anni della Società Aesse Solesino

Dopo la vittoria per 3-0 sulla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, la Kioene Padova sfrutterà il proprio turno di riposo della prossima giornata per affinare l’intesa di gioco. Alle ore 19.00 di giovedì 31 ottobre, nel palasport di Solesino (PD), la Kioene disputerà un’amichevole con la Calzedonia Verona in occasione della festa dei 50 anni della Società Aesse Solesino. «Dovremo affrontare questo test come fosse una gara di campionato – dice l’opposto Fernando Hernandez – perché in questo momento abbiamo bisogno di trovare ritmo e precisione. Il mio esordio alla Kioene Arena come “non avversario” è stato emozionante. Il pubblico ci ha sostenuto con grande calore. Sappiamo che ci attende ancora molto lavoro per poter affrontare al meglio le prossime sfide, ma la vittoria con Vibo Valentia è stata molto importante per il morale del gruppo».

CON PERUGIA SI GIOCA IL 14 NOVEMBRE. A proposito di calendario: la Kioene tornerà a giocare in trasferta il prossimo 10 novembre con la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (ore 18.00). Per ritrovare i bianconeri alla Kioene Arena bisognerà attendere invece giovedì 14 novembre, per il posticipo della sfida con la Sir Safety Conad Perugia delle ore 20.30. Le prevendite per questa sfida apriranno alle ore 15.00 di oggi (lunedì 28 ottobre) nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com.

Dopo soli tre giorni, ossia domenica 17 novembre, la Kioene Arena ospiterà il derby veneto con la Calzedonia Verona (ore 18.00). Le prevendite per questo match apriranno invece giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 10.00 sempre sul sito www.pallavolopadova.com.



