Welfare: confcommercio veneto, oltre 100 piani aziendali per un mln di euro

Venezia, 25 ott. (Adnkronos) – Azzera il cuneo fiscale, premia i dipendenti con beni o servizi, promuove l’attività delle imprese presenti sul territorio. Si chiama welfare aziendale ed è rivolto alle piccole e medie imprese. Se n’è parlato oggi a Padova nel convegno organizzato dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Veneto, che hanno tracciato un bilancio dell’esperienza nata dall’accordo tra la Confcommercio regionale e la piattaforma di welfare aziendale TreCuori.

Un accordo grazie al quale sono stati attivati oltre 100 piani aziendali per un valore di un milione e mezzo di euro coinvolgendo circa 3mila lavoratori con un’erogazione media di 500 euro a testa. Finora, come hanno sottolineato il presidente regionale del Gruppo Giovani Confcommercio Massimiliano Losego e il co-founder e direttore generale di TreCuori Alberto Fraticelli, è stato speso il 78% del valore totale disponibile.

L’iniziativa coinvolge aziende di qualsiasi dimensione, dai negozi con un dipendente alle aziende con migliaia di addetti, e riguarda varie tipologie di welfare, dall’obbligo del contratto collettivo nazionale di lavoro al welfare con ‘regolamento puro’, al welfare con ‘regolamento premiale’. L’obiettivo, dichiarato nel convegno di oggi, è quello di continuare ad alimentare quel movimento circolare che mette in rete associazioni di categoria, aziende, lavoratori, consumatori ed enti non profit.

