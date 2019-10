Welfare: confcommercio veneto, oltre 100 piani aziendali per un mln di euro (3)

(Adnkronos) – Così TreCuori fa interagire cittadini, mondo sociale ed economico: i cittadini possono orientare i propri acquisti in favore di imprese convenzionate che riconoscono un contributo alle organizzazioni no profit alle quali tengono.

“Lo riteniamo un veicolo formidabile per la tutela e la crescita delle piccole e medie imprese del territorio e la diffusione e il consolidamento dell’associazionismo. Sono le persone, dai lavoratori ai consumatori, alle imprese, alle associazioni non profit, alle scuole a imprimere al meccanismo un movimento circolare. Una sorta di cinghia di trasmissione azionata tanto dai consumi quanto dalla solidarietà”, conclude il presidente di Confcommercio Veneto.

