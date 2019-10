TOUR GRATUITO “ALLA RISCOPERTA DELLA PADOVA SCIENTIFICA”

Ecco una bellissima iniziativa legata al progetto di Confcommercio Ascom Padova: UN.ES.CO. – UNa ESperienza COndivisa per valorizzare il patrimonio culturale veneto e per conoscere Padova accompagnati da una guida turistica specializzata

Prendendo spunto dal fantasioso ritrovamento di una lettera, appartenuta ad un ricercatore dell’Università di Padova del XVIII secolo, si partirà così nel tour gratuito “Alla Ri-scoperta della Padova scientifica”, accompagnati dalle guide turistiche abilitate di Ascom Padova, in un affascinante viaggio che permetterà di incontrare specie rare, astrolabi, orologi, cannocchiali, macchine a vapore e nozioni di medicina, in una originale e divertente visita di alcuni attrattori scientifici della città: l’Orto Botanico, Palazzo Bo, il Museo La Specola, il Museo di Storia della Fisica, il Museo di Storia della Medicina.

Di seguito il programma dei due gruppi:

PRIMO GRUPPO 25 PERSONE (Guida Cristina Pistorello):

Ore 8:45 accoglienza e registrazione partecipanti ritrovo presso il Museo della Storia della Fisica, via Loredan 10, Padova

Ore 9:00 visita più gioco del Museo della Storia della Fisica, via Loredan 10

Ore 11:30 visita più gioco al Museo di Storia della Medicina – MUSME, via San Francesco 94

Ore 13:00 light lunch presso la sala del MUSME

Ore 14:15 visita più gioco al Palazzo Bo, via VIII Febbraio 2

Ore 15:30 visita più gioco all’Orto Botanico, via Orto Botanico 15

Ore 16:30 visita più gioco al Museo la Specola INAF – Osservatorio Astronomico di Padova vicolo Dell’Osservatorio 5

Ore 18:00 chiusura del tour

SECONDO GRUPPO 25 PERSONE (guida Rosanna Torresini):

Ore 8:45 accoglienza e registrazione dei partecipanti presso Museo la Specola INAF – Osservatorio Astronomico di Padova, vicolo Dell’Osservatorio 5

Ore 9:00 visita più gioco al Museo la Specola INAF – Osservatorio Astronomico di Padova, vicolo Dell’Osservatorio 5

Ore 11:00 visita più gioco all’Orto Botanico, via Orto Botanico 15

Ore 12:30 light lunch presso la sala del Museo – Orto Botanico, via Orto Botanico 15

Ore 13.45 visita più gioco al Palazzo Bo, via VIII Febbraio 2

Ore 15.30 visita più gioco al Museo di Storia della Medicina – MUSME, via San Francesco 94

Ore 16:45 visita del Museo della Storia della Fisica e gioco via Loredan 10

Ore 18:00 chiusura del tour

QUI il link per l’iscrizione obbligatoria per partecipare all’evento del 28/10/2019

1° gruppo partenza dal museo della Fisica



2° gruppo partenza dal museo della Specola





