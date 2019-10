Roma: assessori veneti, ‘leggi speciali? Non c’è solo la capitale’

Venezia, 24 ott. (Adnkronos) – “La sindaca Raggi invoca un provvedimento che le dia poteri speciali come primo cittadino della capitale. È bene ricordale che intanto non esiste solo Roma ma anche che, ammesso che un simile disegno di legge si faccia strada, non basta fare le leggi ma bisogna anche applicarle e farlo con serietà ed equità”. Così il Vicepresidente della Regione del Veneto Gianluca Forcolin commenta la notizia di un possibile disegno di legge dei 5 Stelle con norme speciali riservate alla Capitale.

“Roma non è l’unica realtà metropolitana che ha bisogno di interventi importanti – prosegue il vicepresidente -. Ma soprattutto è inutile fare leggi se poi rimangono lettera morta. Ne è testimone il collega Roberto Marcato, che ha la delega per la legge speciale per Venezia, “quando parliamo degli interventi che Porto Marghera sta ancora attendendo perché non arrivano tutti i fondi che erano stati assicurati. E non stiamo parlando di opere banali, ci riferiamo ad esempio ai marginamenti di alcuni tratti di sponde, ossia quelle barriere che impediscono gli sversamenti sul litorale. Lavori che sono un vero volano per determinare il destino dell’area industriale”.

