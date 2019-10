EXPORT. FOCUS SU AGROALIMENTARE VENETO CON SVEZIA, DANIMARCA E NORVEGIA. 30 OTTOBRE

19 ottobre 2019 – L’ufficio export di Coldiretti Veneto, in collaborazione con il Centro Estero Veneto, organizza un incontro informativo sulle prospettive commerciali nei Paesi Scandinavi, con un focus dedicato al settore agroalimentare. Il seminario si terrà Mercoledì 30 ottobre a Treviso nella sede di t2i in Piazza delle Istituzioni 34/a e rientra nel piano promozionale della Regione del Veneto condiviso con le Camere di Commercio.

L’area scandinava rappresenta un bacino complessivo di 26 milioni di consumatori. Il valore delle esportazioni del Made in Italy verso i mercati nordici supera gli 11 miliari di euro. La Danimarca, nonostante le ridotte dimensioni, costituisce un ponte sul Baltico sia per il potere d’acquisto che per il radicamento del patrimonio enogastronomico italiano. La capacità di spesa in Svezia ha registrato un crescita del 7% delle importazioni dall’Italia.

Il programma della giornata prevede gli interventi del Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Danimarca Chiara Dell’Oro Nielsen, del collega per la Svezia Giovanni Brandimarti, oltre alla presentazione di alcuni case history.

