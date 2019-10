A Padova una mattinata di studio sulla Responsabilità da reato degli Enti

Si tiene questa nell’Aula Magna del Palazzo Bo’ a Padova la mattinata di studio dedicata al tema della responsabilità amministrativa degli enti, organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Unindustria VenetoCentro, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e con il patrocinio della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte d’Appello di Venezia, della Camera di Commercio di Padova e dell’Ordine degli Avvocati di Padova.

Dopo i saluti istituzionali di: Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova, di Antonio Santocono presidente CCIAA di Padova, di Massimo Scotton consigliere CNDCEC, del Gen. C.A. Bruno Buratti Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, di Ruggero Targhetta rappresentante PMI Assindustria Veneto Centro, di Dante Carolo presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova, di Roberto Schiavolin direttore dipartimento diritto pubblico Unipd, di Federica Baccaglini Scuola Superiore Magistratura e di Leonardo Arnau presidente Ordine Avvocati di Padova; il convegno proseguirà con gli approfondimenti da parte dei relatori tra cui il Gen. D. Giovanni Mainolfi, Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza, il Dott. Stefano Buccini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Venezia, il Prof. Avv. Riccardo Borsari, Professore di diritto penale dell’Università degli Studi di Padova, l’Avv. Alessandra Quattrociocchi, di Confindustria – Area Affari Legali, il Dott. Pasquale Costanzo, di Assindustria VenetoCentro, e la Dott.ssa Annalisa De Vivo, Componente del gruppo di lavoro “normativa 231/2001 e ODV” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I lavori, moderati dal Col. t.ST Fabio Dametto, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, riguarderanno, tra l’altro, i riflessi di natura operativa di diretto interesse per il Corpo, derivanti dall’applicazione della specifica normativa e costituiranno un’occasione di aggiornamento, oltre che per i militari impegnati nelle complesse attività di polizia economico-finanziaria, anche per tutti gli operatori economici cui la normativa è rivolta, nonché i professionisti che, con la loro attività di consulenza, sostengono le imprese nell’adeguata applicazione dei presidi di prevenzione.

Il convegno è valido anche ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati di Padova.